Путин рассказал, что опыт службы в КГБ помог ему на гражданской работе

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что опыт службы в КГБ в дальнейшем помог ему на гражданской работе в плане умения общаться с людьми, однако затруднился сказать, дает ли это ему преимущество перед главами других стран.

А интервью каналу NBC Путин рассказал, что работа в спецслужбах принесла пользу, а вот тот факт, что это является известным фактом, по словам президента, не вызывает у него никаких эмоций.

"Это был большой опыт, причём в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешёл в гражданскую сферу. В этом смысле этот, конечно, положительный опыт мне помогал", — сказал он.

"Вы знаете, я же работал, после того как ушёл из разведки, допустим, в университете, был помощником ректора Петербургского университета. Это работа с людьми, это умение налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей. Это очень важно в академической среде. Потом я работал заместителем мэра Петербурга. Ответственность ещё большая, более широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, пятимиллионного мегаполиса. Впервые познакомился, работая в Петербурге на этой должности, с Генри Киссинджером. Всё это помогало, конечно, в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогал работать в Москве", — добавил Путин.

Говоря о том, дает ли опыт работы в спецслужбах какие-либо преимущества перед коллегами, Путин затруднился ответить на этот вопрос.

"Мне трудно сказать. У меня нет другого опыта. Единственное, что я знаю, мои партнёры – главы государств, правительств – это исключительные, выдающиеся люди. Они прошли большую селекцию и отбор. Случайных людей на этом уровне не бывает. И каждый из них имеет свои преимущества перед другими", — сказал он.