Все советские разведгруппы времен ВОВ заслуживают фильма, считает историк

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Каждая из более чем 2 тысяч разведывательно-диверсионных групп, созданных советскими органами госбезопасности во время Великой Отечественной войны и направленных в тыл германской армии, была практически неповторимой по характеру своей деятельности и потому достойна отдельного фильма о себе, считает член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.

В канун отмечаемого 10 марта Дня работников архивов в интервью РИА Новости ученый рассказал о тех этапах истории отечественных органов безопасности, которые вызывают большой интерес как у профессиональных историков, так и в обществе.

"Очень интересна деятельность наших разведывательно-диверсионных резидентур в тылу противника", — сказал Христофоров. Разведывательно-диверсионные группы выполняли разные задачи и были разными по составу – от трех человек и больше, добавил он. В качестве примера Христофоров оперативную группу "Мария".

"Три человека: доцент МГУ, декан факультета педагогического института и 18-летний мальчишка-радист. По легенде – семья, хотя до того, как их свели в группу, они друг друга не знали. Никто из них не умел обращаться с оружием, и в тыл противника они пошли без него. Была только радиостанция", — сказал собеседник агентства.

"Осенью 1941 года они собирали информацию в тылу немецких войск на смоленском направлении и передавали ее в Центр. В ноябре 1941-го вернулись в Москву. За выполнение задания все трое получили государственные награды", — добавил Христофров.

Но эти люди изначально не имели никакого отношения к разведке, отметил он.

"Почему же на них пал выбор? Потому что они были выходцами из Смоленской области и хорошо знали местность. При этом были патриотами. Поэтому, когда их пригласили в НКВД и предложили выполнить такое задание, они, конечно, сразу согласились", — сказал Христофоров.

"И таких групп, отрядов, сформированных НКВД-НКГБ, в тыл противника было заброшено более 2 тысяч. Каждая из них достойна того, чтобы о ней снимали фильмы, потому что практически неповторима по характеру деятельности", — подчеркнул ученый.

Полностью текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.