Архивные материалы ФСБ помогут развитию исторической науки, считает ученый

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Публикация архивных материалов о работе органов государственной безопасности России и их широкое научное обсуждение будут способствовать как популяризации знаний об обстановке в стране в разные периоды, так и развитию исторической науки, считает член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.

В канун отмечаемого 10 марта Дня работников архивов в интервью РИА Новости ученый рассказал о большой работе, которую проводит ФСБ РФ совместно с учеными-историками по введению в научный оборот архивных документов органов безопасности.

В качестве примера Христофоров привел уникальный сборник "Совершенно секретно": Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.)", представленный в Москве в декабре 2017 года в преддверии столетия органов безопасности. Издание, подготовленное Центральным архивом ФСБ в тесном сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными историками, открыло научному сообществу ранее не публиковавшиеся документы о разнообразных сторонах жизни советского общества в период НЭПа и индустриализации.

На той презентации были высказаны предложения организовать широкое научное обсуждение материалов этого сборника – в том числе, на уровне конференций. По мнению Христофорова, это будет полезно для историков.

"Дело в том, что тиражи таких изданий, издающихся при участии Центрального архива ФСБ России, к сожалению, невелики – примерно по тысяче экземпляров, они попадают не во все библиотеки, и не каждый желающий может их приобрести. Потому широкое научное обсуждение этих работ будет способствовать популяризации знаний об обстановке в стране, которая была в тот период", — сказал ученый.

"Публикация этих материалов способствует развитию исторической науки, говорит о культуре рассекречивания и введения в научный оборот таких документов", — добавил собеседник агентства.

Ранее при участии Центрального архива ФСБ вышло много сборников, посвященных разным этапам российской истории XX века — первым послереволюционным годам, периоду массовых репрессий, Великой Отечественной войне, напомнил Христофоров.

"Список изданных книг очень большой, и он как раз свидетельствует об открытости Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о том, что никто не забывает героических страниц нашей истории и не замалчивает трагических, которые надо знать и осознать, чтобы не допустить их повторения", — подчеркнул ученый.