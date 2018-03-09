МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал усилить мониторинг воздуха в районе свалки "Ядрово" в Подмосковье, власти которого ввели режим ЧС из-за жалоб жителей на неприятный запах, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Поднимайте дополнительные силы Роспотребнадзора, мобильные лаборатории в местах возможного запаха и организуйте прямую трансляцию всех этих данных", — распорядился Пучков в ходе селекторного совещания.

Он потребовал информировать население в реальном времени о данных замеров не только воздуха, но и почвы.

Представитель главного управления МЧС России по Московской области сообщил министру, что превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано. Мониторинг ведется на постоянной основе, в том числе по обращениям граждан.

"Только за сутки произведено 72 замера проб воздуха", — сказал он, отметив, что всего от граждан поступило 13 жалоб на неприятный запах.