В Новосибирске похоронили погибшего в Сирии летчика Сафронова

НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Похороны 27-летнего летчика Дениса Сафронова, члена экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, прошли в пятницу в Новосибирске, у лейтенанта осталась беременная жена и ребенок, сообщил РИА Новости его друг Сергей Шейфер.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они — военнослужащие Вооруженных сил России. Среди погибших в составе экипажа был старший лейтенант Денис Сафронов.

"Сегодня Дениса похоронили со всеми воинскими почестями на Заельцовском кладбище Новосибирска недалеко от мемориала "Раненый воин". Присутствовали представители Центрального военного округа, близкие и друзья, всего около 100 человек", — сообщил Шейфер.

Он рассказал, что Денис родился и вырос в Новосибирске, первую полетную подготовку прошел в Новосибирском учебном авиационном центре имени А.И. Покрышкина на планере и на самолете Як-52. Пять лет назад Сафронов окончил Краснодарское высшее военное училище летчиков. Последнее время проходил службу в Санкт-Петербурге вторым пилотом на самолете Ан-26. Командировка в Сирию была у него первой.

"Денис всегда был очень жизнерадостным человеком, душа компании. Он никогда не унывал. Отправляясь в командировку в Сирию, не переживал и не боялся. Он сам осознанно выбрал профессию военного летчика, знал, что это его долг и не мог отказаться", — подчеркнул Шейфер.

По его словам, Сафронов со временем планировал перевестись в Новосибирск. У молодого летчика осталась беременная жена и маленький ребенок.

В пятницу свои соболезнования в связи с гибелью Дениса Сафронова его родным, близким и сослуживцам выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.