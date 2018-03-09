В Москве продолжают убирать улицы от снега

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работы по уборке и вывозу снега в Москве продолжаются в непрерывном режиме, заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего в работах задействовано порядка 10 тысяч единиц специальной и снеговывозящей техники", — сообщил Бирюков в пятницу.

Он отметил, что в ликвидации последствий снегопада на улицах и во дворах участвуют более 40 тысяч рабочих ручной уборки и около 12 тысяч кровельщиков, занятых очисткой скатных крыш.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в праздничные выходные в марте все коммунальные предприятия, энергетические компании и экстренные службы будут работать в усиленном режиме. Он подчеркнул, что работы по вывозу снега будут идти не прекращаясь.