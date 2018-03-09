На острове Русском во Владивостоке рыбак спас сбитую машиной лису

ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Рыбак спас на острове Русском во Владивостоке сбитую машиной лису, теперь зверь поселился в Приморском сафари-парке, сообщается на сайте учреждения.

"В Приморский сафари-парк поступила проблемная лиса с острова Русский. Подобрал её рыбак, возвращающийся домой", — говорится в сообщении.

На сайте опубликовано видео, где сам рыбак рассказал, что нашел зверя у дороги на острове, у лисы была ранена лапа. Мужчина сначала отвез ее в ветклинику, но там отказались помочь. После этого рыбак привез хищника в Приморский сафари-парк.

Сафари-парк прославился историей необычной дружбы козла Тимура и тигра Амура, когда парнокопытное привели в вольер хищника на съедение. Однако козел смог дать отпор тигру, и животные начали проводить время вместе на одной территории. Спустя некоторое время животные поссорились — тигр потрепал козла из-за его навязчивого поведения. После лечения в Московской академии ветеринарной медицины имени Скрябина козла поселили в соседнем с тигром вольере.