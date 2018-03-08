Власти пообещали провести дегазацию волоколамского полигона за три месяца

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Работы по дегазации полигона "Ядрово" в Волоколамском районе планируется осуществить в течение трех месяцев, сообщила РИА Новости глава Минэкологии Подмосковья Александр Коган.

"Мы планировали уже в рамках проведения инвестпрограммы действующего полигона подготовку современной карты, куда будет захораниваться мусор, а старое тело полигона должно быть рекультивировано, на нем должна быть проведена дегазация. Все эти работы подготовительные были проведены, они должны были начаться с лета текущего года. Но с учетом того, что достаточно большое обращение граждан, мы видим, что есть превышение ПДК, работы начнутся гораздо раньше в рамках работы штаба. Глава (района) планирует завершить эти работы в течение трех месяцев", — сказал Коган, которого цитирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона Ядрово, в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.