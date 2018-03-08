В Волоколамске отпустили всех протестовавших против мусорного полигона

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Одиннадцать граждан были задержаны в ходе несанкционированной акции возле полигона ТБО (твердые бытовые отходы) "Ядрово" в подмосковном Волоколамске, после составления протоколов все они были отпущены, сообщила в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

По информации полиции, в четверг около въезда на полигон ТБО "Ядрово" собралась группа граждан, которая перегородила подъезд к воротам. Это мероприятие не было согласованно с администрацией района, сообщила Петрова.

"Прибывшие на место полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в отношении девяти — составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Все граждане отпущены из отдела полиции", — сказала Петрова.