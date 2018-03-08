Москва выделит до 400 млн рублей на поддержку социальных проектов НКО

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Правительство Москвы выделит до 400 миллионов рублей на поддержку социальных проектов некоммерческих организаций (НКО), соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

"Направить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности комитета общественных связей города Москвы для предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем и улучшение социальной ситуации в городе Москве, согласно приложению к настоящему постановлению", — говорится в документе.

Также на сайте отмечается, что "на эти цели в 2018 году правительство Москвы выделит до 400 миллионов рублей".

Кроме того, мэр принял решение об изменении названия "Конкурс субсидий комитета общественных связей города Москвы" на "Гранты мэра Москвы", сообщается на сайте.

"Сильных НКО в Москве очень много, и конкуренция между ними растет. Мы рады, что мэр согласился с предложением НКО об увеличении грантовой поддержки. Правильно, что наш конкурс будет переименован, и НКО станут не просто победителями конкурса, но получателями гранта мэра, это усилит престиж НКО среди горожан", — приводятся на портале слова Александры Александровой, председателя комитета общественных связей Москвы.

На сайте отмечается, что столица занимает лидирующие позиции в РФ в сфере развития гражданского общества. В Москве зарегистрировано около 34 тысяч некоммерческих организаций. Из них более шести тысяч активно работают в социальной сфере. В последние годы возросло внимание к НКО со стороны правительства — конкурс, переименованный в "Гранты мэра Москвы", станет еще одним важнейшим инструментом этой помощи.