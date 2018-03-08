В Нижнем Новгороде к 8 Марта вырастили полмиллиона тюльпанов

Корзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве. 8 марта 2018

Корзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве. 8 марта 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Нижегородский агрокомбинат "Горьковский" вырастил около 500 тысяч тюльпанов 30 разных сортов к 8 Марта, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Артем Солодаев.

Луковицы тюльпанов были высажены еще в декабре, а с середины февраля сотрудники агрокомбината начали их срезать и укладывать в холодильники, чтобы цветы оставались свежими до начала марта.

"Мы вырастили для нижегородок как традиционные сорта – розовые тюльпаны "Династия", желтые Golden Parade и Strong Gold, так и новые двухцветные сорта, где в лепестках сочетаются красный и белый, розовый и белый, а также желтый и красный тона", — рассказал Солодаев.

Он добавил, что вся праздничная партия цветов была передана на продажу в магазины не только Нижегородской области, но и Самары и Кирова.

Агрокомбинат "Горьковский" — крупнейшее предприятие по выращиванию цветов в регионе. Оно традиционно выращивает самую большую партию цветов не только для нижегородцев, но и для соседних регионов.