В Приморье охотоведы поймали двух тигрят, чья мать таскала собак из села

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Специалисты в Приморье отловили двух тигрят, чья мать ранее выходила в село и таскала собак, а сейчас живет в центре реабилитации, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

В январе специалисты начали отлов хищника, который утащил из села Алексей-Никольское не менее 4 собак, при этом отмечалась неадекватность поведения зверя — он не боялся света и крика людей. Мертвую собаку он утаскивал на большие расстояния — 3-4 километра, что нехарактерно для тигра. Ученые полагали, что у животного могут быть тигрята. В начале февраля зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. По данным ученых, визуально у нее были проблемы с опорно-двигательной системой. Возраст тигрицы — до пяти лет.

"Обследование тигрицы показало, что тигрят на молочном вскармливании у нее нет. Но, как и прогнозировали специалисты, всё же у неё было два тигренка на первом году жизни. Нам всем пришлось немало потрудиться, чтобы отловить малышей… Тигрятам ничего не угрожало, так как информация об их отлове была закрыта, а специалисты в районе их обитания находились круглосуточно и осуществляли их подкормку", — сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По его словам, сейчас всё будет зависеть от состояния и поведения самки. Если подтвердится, что последствия травмы или болезни она преодолела, то её можно будет отпустить на волю вместе с тигрятами в мае. В противном случае тигрят будут готовить к выпуску весной 2019 года по стандартной программе.

"Тигрята визуально здоровые, упитанные. Сейчас у них взяли анализы, посмотрим, какие будут результаты. Скорее всего, сестер поместим в один вольер. А вот за мамой–тигрицей будем наблюдать отдельно", — сказал директор МРОО "Центр Тигр" Виктор Кузьменко.

Тигрятам 6-7 месяцев.