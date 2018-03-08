В Приморье охотоведы поймали двух тигрят, чья мать таскала собак из села

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Специалисты в Приморье отловили двух тигрят, чья мать ранее выходила в село и таскала собак, а сейчас живет в центре реабилитации, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".
"Обследование тигрицы показало, что тигрят на молочном вскармливании у нее нет. Но, как и прогнозировали специалисты, всё же у неё было два тигренка на первом году жизни. Нам всем пришлось немало потрудиться, чтобы отловить малышей… Тигрятам ничего не угрожало, так как информация об их отлове была закрыта, а специалисты в районе их обитания находились круглосуточно и осуществляли их подкормку", — сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Тигрята визуально здоровые, упитанные. Сейчас у них взяли анализы, посмотрим, какие будут результаты. Скорее всего, сестер поместим в один вольер. А вот за мамой–тигрицей будем наблюдать отдельно", — сказал директор МРОО "Центр Тигр" Виктор Кузьменко.
Тигрятам 6-7 месяцев.