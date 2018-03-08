МЧС не нашло превышений ПДК загрязняющих веществ в Волоколамском районе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Московской области проводится постоянно, по состоянию на 09:00 8 марта превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в том числе в Волоколамском районе, не зафиксировано, говорится в сообщении ГУ МЧС по Московской области.

"На 9:00 8.03.2018 проведено 71 замеров: лаборатория ФГКУ "СПСЧ ФПС по МО" — 71 замеров; ВГСО г. Москва — 0 замеров; Роспотребнадзор — 0 замеров. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона "Ядрово". Власти района ввели на территории полигона режим ЧС. По информации областного Минэкологии, режим ЧС введен для того, чтобы ускоренными темпами провести рекультивацию действующей карты полигона и установить систему дегазации.

"Проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха, по обращениям граждан, на территории Волоколамского муниципального района Московской области. Постороннего запаха в воздухе не выявлено. По данным обращениям организованно взаимодействие с Дежурной службой губернатора, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, министерством экологии", — сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В среду министр экологии и природопользования региона Александр Коган сообщил, что cитуация на полигоне "Ядрово" стабилизирована. Он отметил, что за последние три недели было два залповых выброса, которые привели к негативным воздействиям, и в Волоколамске были превышения ПДК по некоторым составляющим. На сегодняшний день тело полигона обследовано, выявлены источники этих выбросов, отверстия, через которые просачивался свалочный газ, затампонированы.

Коган пояснил, что полигон эксплуатируется 30 лет, газы там копятся, поэтому, если его надлежащим образом не рекультивировать, газ все равно найдет выход. В связи с этим, сказал он, приняты решения о том, что "будет открываться новая современная карта, которая позволит захоранивать отходы достаточно бережно". Фильтрат будет надлежащим образом собираться, а свалочный газ будет утилизироваться, добавил министр.