Слуцкий попросил прощения у женщин, которых заставил переживать

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий извинился перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".

"Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", — написал политик в Facebook.

Ранее продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова обвинили Слуцкого в приставаниях. Девушки рассказали, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жаловаться в комиссию журналистка не стала.

Сам Слуцкий обвинения отверг, назвав их поклепом. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию.