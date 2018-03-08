Сотрудники ГИБДД на Урале выстроили служебные машины в восьмерку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге необычным способом поздравили женщин с 8 марта: полицейские выстроили служебные машины в восьмерку, сообщает в четверг управление ГИБДД по Свердловской области.

"Личный состав ГИБДД УМВД по Екатеринбургу преподнес всем женщинам нашего региона сюрприз. Представительниц прекрасного пола они поздравили необычным способом. Сначала на Площади 1905 года, а затем у Дворца спорта свои служебные транспортные средства с включенными проблесковыми маячками они выстроили в цифру восемь", — говорится в сообщении.

Акция снималась на видео с помощью современного квадрокоптера с установленной на нем видеокамерой. Съемки производились как с земли, так и с высоты птичьего полета.

"Чтобы воплотить в жизнь эту идею, сотрудникам ГИБДД пришлось не только порядком померзнуть, но и серьезно понервничать, так как летательный аппарат в центре города отказывался слушаться оператора и едва не улетел по техническим причинам в неизвестном направлении. По крайней мере, таким образом женщин с праздником весны органы внутренних дел еще не поздравляли точно", — приводятся в сообщении слова главы пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых.