Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем.

"Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Успехи нашего города связаны с вами — красой и гордостью Москвы. В каждой сфере мы видим плодотворное влияние женщин, их талант, энергию, инициативы. И счастливы, что на жизненном пути вы всегда и везде рядом с нами, придаете особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы", — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на портале мэра столицы.

Также Собянин пожелал жительницам Москвы отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго.