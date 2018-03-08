В Союзе журналистов Москвы обсудят конфликт депутата Слуцкого и журналисток

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если депутат Госдумы Леонид Слуцкий действительно "приставал" к журналисткам, они должны были сразу же предать этот факт огласке, выполнив свой профессиональный долг, чтобы из-за недостойного поведения госслужащего не пострадали другие; Союз журналистов Москвы намерен обсудить ситуацию в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель организации, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев.

"Союз журналистов Москвы вообще эту ситуацию, скорей всего, будет рассматривать, но будем рассматривать и ситуацию, почему журналистки очень важную информацию по поводу поведения одного из госслужащих не сообщили… и не выполнили свой журналистский долг. И в результате этого, если такое было, могли пострадать другие журналистки — и как говорят, что пострадали", — сказал Гусев.

Он добавил, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Союз журналистов Москвы намерен обсудить "поведение" журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах, "уже немножко переиначена" и "немного гиперболизирована". По словам Гусева, организация намерена вернуться к этому вопросу после праздников.

"Мне сложно сказать, буду приглашать или нет… После праздников будем принимать решение, как все это будет происходить", — ответил он на вопрос, будут ли на заседание приглашены сами журналистки, сообщившие о домогательствах депутата.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Затем о якобы приставаниях депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки также заявили о том, что направили соответствующие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично о якобы домогательствах Слуцкого заявила и замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные жалобы будут рассматриваться депутатами после 18 марта.