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Общество

В Союзе журналистов Москвы обсудят конфликт депутата Слуцкого и журналисток

12:0408.03.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фотоПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если депутат Госдумы Леонид Слуцкий действительно "приставал" к журналисткам, они должны были сразу же предать этот факт огласке, выполнив свой профессиональный долг, чтобы из-за недостойного поведения госслужащего не пострадали другие; Союз журналистов Москвы намерен обсудить ситуацию в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель организации, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Захарова рассказала, как пристыдила Слуцкого
"Союз журналистов Москвы вообще эту ситуацию, скорей всего, будет рассматривать, но будем рассматривать и ситуацию, почему журналистки очень важную информацию по поводу поведения одного из госслужащих не сообщили… и не выполнили свой журналистский долг. И в результате этого, если такое было, могли пострадать другие журналистки — и как говорят, что пострадали", — сказал Гусев.

Он добавил, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Союз журналистов Москвы намерен обсудить "поведение" журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах, "уже немножко переиначена" и "немного гиперболизирована". По словам Гусева, организация намерена вернуться к этому вопросу после праздников.

"Мне сложно сказать, буду приглашать или нет… После праздников будем принимать решение, как все это будет происходить", — ответил он на вопрос, будут ли на заседание приглашены сами журналистки, сообщившие о домогательствах депутата.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин допустил возможную провокацию в скандале со Слуцким
Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Затем о якобы приставаниях депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки также заявили о том, что направили соответствующие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично о якобы домогательствах Слуцкого заявила и замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные жалобы будут рассматриваться депутатами после 18 марта.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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zx 500
А он что - пристаёт только к журналисткам из "вражеских СМИ" ?

Так может он "шпиён" ?
13:11
08.03.2018
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валентина исаева
Дурное дело не хитрое.
Как наши дамы полусвета быстро взяли на вооружение американские фокусы.
12:18
08.03.2018
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12.1.66
Эти ненормальные феминистки задолбали уже!!!! Кому они нужны? Доски неструганные....
12:09
08.03.2018
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