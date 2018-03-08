Путин поприветствовал участников фестиваля "Утро Родины"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей первого фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины", отметив, что он должен стать одной из ведущих творческих площадок Дальнего Востока, сообщается на сайте Кремля.
По словам президента, фестиваль подарит жителям Сахалина прекрасную возможность познакомиться с лучшими кинолентами, вживую пообщаться с талантливыми актёрами, режиссёрами, сценаристами, музыкантами, художниками. Путин пожелал фестивалю долгой и успешной жизни.
Фестиваль "Утро Родины" открылся в четверг в Южно-Сахалинске. Инициатором его проведения стал известный российский продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов. В конкурсную программу фестиваля вошли 13 картин. Также зрителей ждет несколько внеконкурсных программ, будут показаны выдающиеся телеспектакли.