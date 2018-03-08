Путин поприветствовал участников фестиваля "Утро Родины"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей первого фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины", отметив, что он должен стать одной из ведущих творческих площадок Дальнего Востока, сообщается на сайте Кремля.

"Отрадно, что к числу интересных и содержательных форумов, которые проводятся на Дальнем Востоке, сегодня присоединился и ваш проект. Он призван стать одной из ведущих творческих площадок региона, содействовать продвижению замечательных просветительских, подвижнических традиций, которыми по праву славится наш кинематограф и вся отечественная культура", — говорится в приветствии.

По словам президента, фестиваль подарит жителям Сахалина прекрасную возможность познакомиться с лучшими кинолентами, вживую пообщаться с талантливыми актёрами, режиссёрами, сценаристами, музыкантами, художниками. Путин пожелал фестивалю долгой и успешной жизни.

Фестиваль "Утро Родины" открылся в четверг в Южно-Сахалинске. Инициатором его проведения стал известный российский продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов. В конкурсную программу фестиваля вошли 13 картин. Также зрителей ждет несколько внеконкурсных программ, будут показаны выдающиеся телеспектакли.