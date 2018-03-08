Медведев пожелал женщинам, чтобы слова любви в их адрес звучали каждый день

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта и пожелал им, чтобы слова любви в их адрес звучали каждый день, сообщается на сайте кабинета министров.

"От всей души поздравляю вас с весенним праздником – днём 8 Марта. Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой", — говорится в поздравлении.

Глава правительства отметил, что хочет, чтобы женщины всегда ощущали поддержку, меньше уставали, чаще улыбались. "И, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жёны и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов", — добавил Медведев.