Москалькова рассказала о роли женщин в развитии государства

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала женщин являются условиями для развития государства и гражданского общества, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, поздравляя женщин с Международным женским днем.

"Сегодня женщины играют важную созидательную роль во всех областях общественной жизни — политике, экономике, науке, культуре, образовании. Совершенно очевидно, что дальнейшее повышение профессиональной и социальной активности, возможность полного раскрытия творческого и интеллектуального потенциала женщин являются важнейшими условиями для развития государства и гражданского общества", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Москалькова пожелала женщинам счастья, любви, доброго здоровья и благополучия.