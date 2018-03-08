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Общество

Макияж и цветы в подарок: как в московских парках поздравят женщин

08:0708.03.2018
(обновлено: 08:09 08.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМужчина с букетом цветов накануне праздника 8 марта в МосквеМужчина с букетом цветов накануне праздника 8 марта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Многие парки Москвы подготовили свою развлекательную программу на 8 Марта для того, чтобы поздравить женщин: парки приглашают дам на бесплатный макияж и фотосессию, а также на мастер-классы по декорированию шляпок и разнообразные экскурсии, рассказали РИА Новости в Мосгорпарке.

Наведение красоты

В парке "Зарядье" для представительниц прекрасного пола в 13.00 устроят лекцию по истории макияжа, во время которой расскажут, с чего начиналась история главных законодателей красоты. После лекции профессиональный художник-гример раскроет секреты визажа, а затем посетительницам сделают макияж в соответствии с тенденциями весны 2018 года. Гостей "Зарядья" также ждут мастер-классы по созданию цветочных браслетов, ободков из цветов, и кроме того, посетительницам вручат тюльпаны.

Посетители на Весеннем цветочном базаре. Архив
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Профессиональный макияж смогут сделать и посетительницам парка "Кузьминки", где заработает мобильная студия красоты. Также гости парка смогут научиться делать цветочные украшения и украшения из бисера своими руками.

В саду "Эрмитаж" 8 марта для дам устроят профессиональную фотосессию, а на главной аллее в парке Победы к празднику на один день создадут фотозону — двухметровую стену из пионов и роз, королевский трон и коня для принца. На детской площадке все желающие смогут научиться декорировать шляпы и фоторамки, также для посетителей парка выступят артисты уличного театра "Артмосфера".

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© РИА Новости
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Экскурсионный марафон в честь праздника

В праздничный день усадьба "Царицыно" приглашает жителей города в свою оранжерею полюбоваться выставкой первоцветов. Профессиональные экскурсоводы расскажут посетителям о том, что символизирует каждый цветок, что общего между тюльпаном и попугаем и почему из-за маленького крокуса целых 14 недель шла "шафранная война".

Букет к 8 Марта. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Парк Горького устроит сразу несколько экскурсий для своих гостей. На одной прогулке ее участникам расскажут о том, как рыцари воспевали красоту своих прекрасных дам и какие подвиги ради них совершали. На другой экскурсии горожане смогут узнать о балах и женских дуэлях, а также развлечениях обитателей Нескучного сада. Помимо этого, для посетителей подготовили квест и праздничную программу на Стереокатке.

Бег с тюльпанами

Парк "Фили" приглашает мужчин на "Цветочный забег", во время которого представителям сильной половины человечества предстоит пробежать два километра с букетами тюльпанов в руках.

"Цель забега — подарить цветы каждой представительнице прекрасного пола, которая встретится на главной аллее парка. Завершится праздник концертом на главной сцене парка", — рассказали в Мосгорпарке.

В парке "Красная Пресня" 8 марта пройдет благотворительный "Нефромарафон-2018", цель которого — привлечь внимание к необходимости профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней почек.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетительница на Весеннем цветочном базаре
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посетительница на Весеннем цветочном базаре

Весенний бал

Весенний бал с атмосферой XIX века ждет гостей Перовского парка. Также здесь пройдут мастер-классы по созданию маскарадных масок, нарядов и основам бального танца.

Мимоза. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Измайловский парк и Сиреневый сад приглашают москвичей на "Гусарскую балладу", во время которой гости перенесутся в эпоху балов и дуэлей под выступление кавер-группы.

Дискотеки на воздухе и цветы в подарок

На катке в саду имени Баумана с 17.00 до 21.00 пройдет творческий мастер-класс от художественной студии, а профессиональный диджей устроит настоящую дискотеку на льду. При этом для представительниц женского половины вход на каток 8 марта будет свободным.

В Бабушкинском парке для гостей выступит актер театра имени Моссовета, солист группы "Республика" Михаил Панферов, а развлекательную программу здесь завершит выступление участников всероссийского фестиваля "Песня года". С 14.00 до 15.00 всем женщинам будут дарить весенние букеты.

"Таганский парк тоже будет дарить цветы всем посетительницам. На сцене состоится концерт мужской кавер-группы: любимые хиты в современной инструментальной обработке, а еще в парке будет работать романтичный "Чудо-шар" для фотосессий", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

В парке "Сокольники" посетительниц парка с полудня будут поздравлять музыкальные группы и сольные исполнители, также здесь пройдет розыгрыш призов. В усадьбе Воронцово 8 марта объявили днем тюльпанов, в честь праздника всем женщинам будут дарить эти цветы.

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