Кузнецова рассказала об особой миссии материнства

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила женщин с 8 марта и рассказала о материнстве и его особой миссии.

"Всё самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой. Мне хочется сказать об особой миссии материнства. Мы часто говорим, что забота о детях – это забота о нашем будущем. А что же сделать и как правильно об этом будущем позаботиться? Вот для этого нужно услышать маму, услышать женщину", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Кузнецова, которая воспитывает шестерых детей, поздравила женщин с праздником и пожелала им всего самого доброго.