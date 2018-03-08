МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Температура в зимний период на территории всей России к середине ХХI века может повыситься на пять градусов из-за глобального изменения климата, предупреждает Центр "Антистихия".
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
В нем отмечается, что в ХХI веке основная часть территории России будет находиться в области более значительного потепления по сравнению с глобальными показателями. При этом потепление будет существенно зависеть от времени года и региона. Особенно это коснется Сибири и субарктических регионов.
"Повышение летних температур будет менее выраженным и составит 1-3 градуса к середине столетия", — отмечается в документе.