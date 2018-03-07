Коган: Ситуация на полигоне в Волоколамском районе стабилизирована

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ситуация на полигоне Ядрово в Волоколамском районе Подмосковья стабилизирована, сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он отметил, что за последние три недели было два залповых выброса, которые привели к негативным воздействиям, и в Волоколамске были превышения ПДК по некоторым составляющим. На сегодняшний день тело полигона обследовано, выявлены источники этих выбросов.

"Отверстия, через которые просачивался свалочный газ, затампонированы, ситуация стабилизирована. С учетом всех исследований, которые проведены лабораториями министерства экологии, Росприроднадзора, МЧС, все данные представлены главе Волоколамского района", — сообщил Коган, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Коган отметил, что полигон эксплуатируется 30 лет, газы там копятся, поэтому понятно, что если надлежащим образом не рекультивировать полигон, газ все равно найдет выход. "Поэтому чем быстрее мы приступим к рекультивации полигона, тем быстрее мы ликвидируем все негативные воздействия на окружающую среду. Вчера на штабе были приняты решения о том, что будет открываться новая современная карта, которая позволит захоранивать отходы достаточно бережно. Старое тело полигона будет рекультивироваться, оно будет герметично закрыто. Фильтрат будет надлежащим образом собираться, а свалочный газ будет утилизироваться", — добавил Коган.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона Ядрово, в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, на территории полигона был введен режим ЧС.