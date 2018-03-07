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Общество

На Ямале начали вакцинировать оленей от сибирской язвы

19:5207.03.2018
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкОлeнь. Архивное фотоОлeнь. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Вакцинация оленей против сибирской язвы и бруцеллеза стартовала в среду в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона.

Охотник в зимнем лесу
© Fotolia / rodimovpavel
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В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"Сегодня началась прививочная кампания 2018 года. Первые четыре бригады отправились из Нового Уренгоя и Тазовского навстречу друг другу. Первые прививки животным ветеринары поставят в районе Ямбурга. Вакцинация ждет оленей от сибирской язвы и бруцеллеза, ветеринары проведут дегельминтизацию собак и привьют животных от бешенства. Первый выезд бригады совершат на наземном транспорте, командировка рассчитана на 10 дней", — говорится в сообщении.

В марте специалисты планируют привить около 50 тысяч голов животных от самых различных заболеваний.

"Я лично участвую в выезде, необходимо убедиться, что все проходит в запланированном порядке. Хочу поблагодарить местное коренное население: с кочевниками налажено взаимодействие, нашим специалистам предоставляют чумы для проживания в период вакцинации. Конечно, мы оснащены специальными укрепленными палатками, но в тундре лучше чума жилище сложно придумать", — приводятся в сообщении слова руководителя Новоуренгойского центра ветеринарии Сергея Оржеховского.

Правительство отмечает, что помощь от коренного населения автономного округа явилась большим подспорьем для ветеринаров и в минувшем году. По информации властей, 2017 год стал для ветеринарной отрасли Ямала во многом прорывным. "Опыт арктического региона стал показательным для прочих северных регионов, выпасающих оленьи стада. Коллег заинтересовал механизм самой обширной вакцинации животных – шестисоттысячного оленьего стада на Ямале", — уточняют власти.

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