Около десятка парламентариев просят суд не арестовывать Дерева

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пять депутатов Госдумы РФ обратились в Басманный суд Москвы с личным поручительством за бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева с просьбой не заключать его под стражу, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Назир Гатаев.

"Личное поручительство с просьбой не арестовывать Дерева подписали депутаты Госдумы РФ Михаил Старшинов, Расул Боташев, Анатолий Бифов, Заур Геккиев, Мурат Хасанов. Также личные поручительства подписали члены Совета Федерации РФ Арсен Каноков, Ахмад Салпагаров, Мурат Хапсироков и другие", — сказал Гатаев агентству.

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, Дереву, известному в Карачаево-Черкесии бизнесмену, вменяют незаконный возврат из бюджета почти 120 миллионов рублей. Махинации, по данным издания, расследуются уже семь лет, ряд фигурантов – бывшие сотрудники налоговой службы – уже получили реальные сроки заключения от 4 до 11 лет.

Изначально Дерев проходил по делу свидетелем, но 5 марта, отмечала газета, его задержали и этапировали в Москву, поскольку расследование с определенного времени было передано из МВД в центральный аппарат Следственного комитета.