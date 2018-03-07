МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Стратегию развития здравоохранения до 2025 года разработают в Москве, основной ее целью станет увеличение продолжительности жизни москвичей и повышение качества медицинской помощи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичные медики разработают стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Основной ее целью в соответствии с посланием президента России станет увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни горожан до 80 лет. Ожидается, что Москва сможет добиться такого показателя уже через пять лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что городское здравоохранение с 2011 года пережило серьезные структурные, системные и финансовые изменения. Так, в больницах появилось новое оборудование, врачи прошли дополнительные программы обучения, улучшилось оказание экстренной медицинской помощи, в том числе при инфарктах. "Благодаря проведенной работе в 2017 году продолжительность жизни москвичей приблизилась к 78 годам. Тем не менее систему столичного здравоохранения планируется улучшать и дальше, чтобы сделать ее одной из лучших в мире", — говорится на сайте.

Как добавляется в сообщении, при разработке стратегии врачи предложили взять за основу ориентированность на пациента. То есть при обращении к врачу пациент должен понять, чем ему грозит болезнь, какие способы лечения есть и почему врач предлагает ему именно такой курс лечения. Общение будет проходить "на понятном языке, без лишней терминологии", также медиков планируют научить улаживать конфликтные ситуации.

"Среди основных задач на ближайшие годы — создание условий для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях… Продолжится работа по улучшению амбулаторного звена. В этой сфере уже достигнуты большие успехи: упростили процедуру выписки льготных рецептов, выделили врачей для пациентов старшего возраста со множественными хроническими заболеваниями, начали работу врачи общей практики. В итоге узкие специалисты — кардиологи, ревматологи и гастроэнтерологи — получили возможность уделять пациентам больше времени и внимания", — рассказывается на сайте.

Подчеркивается, что в будущем врачи общей практики будут постоянно совершенствовать свои навыки, а студенты смогут начать практиковаться с наставником уже на четвертом курсе обучения в вузе. Кроме того, к оказанию помощи пациентам могут привлечь волонтеров, также рассматривается создание учебника для врачей общей практики, развитие паллиативной помощи неизлечимо больным людям и формирование здорового образа жизни у горожан.

Проект стратегии разработает инициативная группа главных врачей городских больниц и поликлиник, позже он будет вынесен на обсуждение врачей и пациентов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России необходимо создать специальную общенациональную программу борьбы с раком. По его словам, к решению этой задачи нужно привлекать науку и фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения. Помимо этого, президент сказал, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, а расходы на развитие медицины должны стремиться к 5% ВВП.