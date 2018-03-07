Путин ужесточил контроль за расходами негосударственных пенсионных фондов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к расходам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и вводящий для них фидуциарную ответственность, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает введение новой системы вознаграждения НПФов, включающую переменную и постоянную составляющие. Оплата переменной части вознаграждения станет производиться за счет дохода от инвестирования, оплата постоянной части – за счет средств пенсионных накоплений, она не будет зависеть от результатов инвестирования.

Вознаграждение включается в собственные доходы НПФ. Постоянная часть вознаграждения фонда, включая необходимые расходы управляющей компании на инвестирование, составит 0,75% от средней стоимости чистых активов за отчетный год.

Закон также предусматривает введение фидуциарной ответственности НПФ. Фонды должны будут приобретать и реализовывать активы на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки. В случае выявления нарушений, если фонд купит активы по ценам выше, чем есть на рынке на момент заключения сделки, он возместит убытки за счет собственных средств.

Решение о наличии нарушения и величине возмещаемых убытков будет принимать Банк России на основании мотивированного суждения. За фондами остается право оспорить его, обратившись в специальную комиссию регулятора.

Закон устанавливает дополнительные требования, чтобы пресечь возможные действия НПФ, не соответствующие интересам клиента: покупка любого актива должна будет обосновываться, сравниваться с аналогами, фонды должны будут объяснять, почему купили инструмент именно по этой цене, а не по другой, пояснял после принятия документа во втором чтении заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

У фондов также появится возможность не переоценивать ценные бумаги, которые планируется удерживать до погашения. Это позволит НПФ и их клиентам избежать убытков в случаях краткосрочного падения цен.