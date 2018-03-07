Прокуратура ответила на просьбу губернатора Севастополя не лезть в его дом

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Руководство прокуратуры Севастополя не принимало решение об осмотре дома, где проживает губернатор, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сотрудники городской прокуратуры, не имея на то законных оснований, пытались осмотреть арендуемый им дом. Он публично обратился к прокурору города Игорю Шевченко с призывом "не лезть в чужой дом". Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы от региона Наталья Поклонская в свою очередь заявила, что власти Севастополя неадекватно реагируют на действия прокуратуры.

"Информирую, что руководством прокуратуры города Севастополя решение об осмотре здания не принималось", — сообщил Писанко.

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