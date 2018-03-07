Путин подписал закон о полномочиях Росгвардии по охране глав субъектов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России подписал закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента самим президентом.

Законом предусматривается наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению по решению президента РФ безопасности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и иных лиц, отмечается в пояснительной записке к документу. Отмечается, что услуги по обеспечению безопасности высших должностных лиц будут осуществляться на договорной основе. При этом охрана иных лиц будет осуществляться, как правило, тоже на договорной основе.

Согласно закону, "средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством РФ в полном объеме".