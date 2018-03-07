Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе призывников

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, психологический отбор при призыве будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

Отмечается, что такие мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Минобороны РФ.