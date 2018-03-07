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Общество

Мужчины и женщины не могут друг без друга, считает актриса Пересильд

15:4207.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд. АрхивАктриса Юлия Пересильд. Архив
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анна Горбашова. В преддверии Международного женского дня РИА Новости вспоминает истории успешных женщин. Одна из них – актриса Юлия Пересильд, в интервью РИА Новости она рассказала о покорении Москвы, воспитании детей, самой сложной своей роли, отношении к феминизму и проблемам Голливуда.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Одна из самых востребованных российских актрис Юлия Пересильд впервые приехала покорять Москву из родного Пскова совсем юной, ей было 11 лет. На популярный телеконкрус "Утренняя звезда" Юлю привез школьный учитель музыки. По дороге в Останкино девочка потерялась, но совершенно не испугалась. "Мне не было страшно, а было интересно. И тогда же возникли первые мысли: чтобы там ни было, а я точно хочу в Москву", — рассказывает Пересильд.

В Москву Юля вернулась учиться, в ГИТИС поступила со второго раза, но осознанного желания учиться именно в театральном вузе не было, по ее словам, – просто хотелось учиться в Москве.

И сразу же в начале учебы — первая роль в сериале "Участок". Партнерами начинающей актрисы стали Сергей Безруков, Валерий Золотухин, Нина Русланова, Ирина Розанова, Евгения Добровольская. Пересильд многому научилась у корифеев кино.

"Мне было 18 лет, я была такой "сын полка". Меня все любили, кормили, переживали за меня, относились по-отечески", — рассказала Пересильд. После "Участка" Юлю приглашали сниматься, но она выбрала учебу.

Все оттенки красоты: как выращивают цветы к 8 Марта
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.Тюльпаны на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.Тюльпаны на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Чтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕсли спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.Розы на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Если спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПо словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.Сотрудник на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
По словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Чтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкС розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.Сотрудник на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Цикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".
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Проснуться знаменитой 

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© Фото : предоставлено ДВСМИ Росгвардии
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После фильма Алексея Учителя "Край" о Пересильд заговорили как о новой звезде российского кино, она, что называется, проснулась знаменитой. Но сама Юлия относится к подобному определению с иронией, потому что если "относиться серьезно, то и жить тяжело, и делать надо что-то не так, как обычные люди", а она в первую очередь обычный человек, а потом уже актриса.

Известность, медийность и востребованность дает несомненные плюсы, в частности, право выбирать роли, но, по словам Пересильд, внимательно относиться к выбору роли она начала сразу, предложения были уже после "Участка", но в тот момент она выбрала учебу в ГИТИСе.

Герой и примадонна

Букет к 8 Марта. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В творческой биографии Пересильд немало разных ролей. Например, она сыграла двух очень сильных женщин совершенно из разных миров, которых связывает лишь имя – Героя Советского Союза снайпера Людмилу Павличенко в фильме Сергея Мокрицкого "Битва за Севастополь" и примадонну советского кино Людмилу Гурченко. Роль Гурченко актрису, по ее признанию, совершенно "выпотрошила".

"Физические нагрузки на съемках "Битвы за Севастополь" не представляли для меня сложности. Закопали? Ну, закопали. Холодно? Да, но можно терпеть. Больно, ну и ладно. Сережа Мокрицкий точно знал, чего он хочет, он видел во мне эту героиню. Когда ты находишься в руках талантливого режиссёра, который тебя еще и любит, и видит, это не может быть тяжело. Моя задача была верить ему, предлагать что-то свое, но в рамках его придумок", — вспоминает Пересильд.

А в сериале "Людмила Гурченко", по словам актрисы, как такового режиссера не было, ее "бросили на амбразуру". Юлия рассказывает, что не сразу согласилась на эту роль.

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© РИА Новости / Стрингер
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"Прочитав Люсины книги, я поняла, что это был человек мучающийся, при всей своей легкости — реальный фанат своей профессии. И если снимут историю только про семь ее мужей, мне будет больно", —  говорит Пересильд.

По ее словам, эти съемки стали для ее "мясорубкой", после которой актриса полтора года не хотела сниматься вообще, даже съемочные группы видеть не могла. Юлия рассказывает, что в эту картину было вложено сил больше, чем во все в остальные, она ее совершенно выпотрошила. Но "праведного" гнева критиков все равно было не избежать: "Это она-то Гурченко?".

Бессмертная дива 

К 34 годам Пересильд сыграла в кино более 40 ролей, более десяти театральных ролей, в частности, в спектакле Кирилла Серебренникова "Фигаро" (Сусанна), роли в Театре наций, в театре "Школа современной пьесы", в Театре на Малой Бронной.

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© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР России
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Ближайшая премьера с участием Пересильд – фильм Мокрицкого "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко, где актриса сыграла что-то совсем для себя новое.

"Роль в "Черновике" совершенно новая, была "Битва за Севастополь", была "Я — учитель" и полная противоположность — "Черновик". Моя героиня Роза Белая — дива, как из произведения "Великий Гетсби. Ей 300 лет, она бессмертна и ее функция — гостеприимство, которым она всех обволакивает", — рассказала Пересильд.

В "Черновике" снималась старшая дочь актрисы, девятилетняя Аня, она тоже ждет премьеры и уже спрашивает маму, какое у нее будет платье на "красной дорожке". Можно не сомневаться, что самое красивое — актриса обожает своих дочек (младшей Маше – 6 лет) и бесконечно их балует.

Мамины дочки

Сбор тюльпанов в тепличном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Я не знаю, кто кого воспитывает, я их или они меня, порой мне кажется, что они. Я все делаю по своему сердцу. Говорят, что не надо баловать детей, а я балую, хорошо это или плохо — не знаю, время покажет. Я дочек просто обожаю. Я умру, если буду их видеть не часто, я без них не могу", — рассказала Пересильд.

По ее словам, дочки очень взбалмошные, все время поют танцуют, от этого можно сойти с ума, но весь смысл — в них. Девочки смотрят все фильмы и спектакли с участием мамы, делают критические замечания, они часто ездят с мамой на съемки — имеют право.

"Старшая дочка советует, как лучше одеться, как накраситься, где я хорошо выглядела, а где не очень. После съемок в "Черновике" она стала сведущей", — смеется Юлия.

Профессия — режиссер 

В своем родном Пскове Пересильд дебютировала как театральный режиссер, поставив в местном драмтеатре спектакль "Каштанка" по Антону Чехову. В ее версии Каштанка – человек, но по существу своему — собака.

"Есть такое понятие — стокгольмский синдром, для меня "Каштанка" — это синдром, выбрать то, где тебе хуже, вместо комфорта и удобства, и это чисто русский синдром, но мне он очень понятен. Мне очень была интересна тема выбора, у нас в спектакле люди с характерами животных", — рассказала актриса.

В ближайшем будущем Пересильд надеется привезти спектакль в Москву.

Феминизм — это соцсоревнование

Профессия режиссера раньше была преимущественно мужской, женщин можно было пересчитать по пальцам, сейчас дамы теснят на этом поприще сильный пол. По мнению Пересильд, делить творческие профессии по гендерным признакам бессмысленно.

Мимоза. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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При этом сама актриса признается, что предпочитает общество мужчин — с ними, по ее словам, проще договариваться.

"Но во главу угла надо ставить все-таки талант, делить по гендерным признакам – бессмысленно", —говорит она.

Что касается феминизма, актриса считает, что это искусственное явление, "какое-то соцсоревнование".

"Мужчина не может существовать без женщины, а женщина без мужчины. Сила во взаимодействии, не случайно же есть инь и янь, и вместе они — сила. Когда идет перекос в какую-то сторону, в этом все равно есть слабость и неполноценность", — уверена Юлия.

Не так давно голливудские актрисы уничтожили карьеру одного из самых влиятельных американских продюсеров Харви Вайнштейна, обвинив его в сексуальных домогательствах. Комментируя эту историю РИА Новости Пересильд отметила, что она не присоединяется ни к какому из лагерей, так как ей не очень понятна эта ситуация.

"Я не очень понимаю эту систему Голливуда. Если говорить про нас, то зачем бы я пошла в 2 часа ночи к продюсеру, и как бы он смог меня изнасиловать? А после этого я бы снималась у него в картине? Ну как это? Тут есть два варианта — либо женщины в США страшно запуганы и забиты, либо они преследуют какую-то выгоду, а потом говорят, что к ним приставали", — сказала Пересильд, отметив, что Вайнштейна ей не особенно жалко.

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