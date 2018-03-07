Собянин вручил награды выдающимся москвичкам в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Международного женского дня поздравил москвичек с праздником и вручил награды выдающимся жительницам города.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами города Москвы и с наступающим праздником. Счастья вам, здоровья, улыбок, хорошего настроения", — сказал он.

По словам мэра, традиционно женщины ассоциируются с красотой, домашним очагом и воспитанием подрастающего поколения. "Но современная женщина ассоциируется и с развитием города и, по сути, определяет лицо большинства отраслей. Наши женщины в большинстве работают в здравоохранении, спасая жизни людей, сохраняя им здоровье. Наши женщины дают в школах прекрасное образование нашим детям, демонстрируют высокое качество подготовки москвичей", — добавил мэр.

Отметил градоначальник и работниц сферы экономики, промышленности, науки и транспорта. "Благодаря вашему труду, умению и профессионализму во многом мы считаем Москву лучшим городом на земле. От имени москвичей спасибо вам огромное за ваш труд", — заключил Собянин.

Мэр вручил знак отличия "За заслуги перед Москвой" врачу акушеру-гинекологу столичного Центра планирования семьи и репродукции Галине Савельевой, знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" получили начальник отдела кадров АО "Москва Медиа" Елена Матросова и актриса Московского академического театра имени Маяковского Ольга Прокофьева. За достигнутые трудовые успехи почетной грамоты правительства Москвы удостоена директор Дворца детского спорта, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова. Также градоначальник наградил почетных и заслуженных работниц сферы искусств, образования, печати, промышленности, торговли и спорта.