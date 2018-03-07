Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Сотрудник коммунальных служб убирают последствия снегопада на Тверской улице в Москве

Сотрудник коммунальных служб убирают последствия снегопада на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы столицы с 7 марта переведены на усиленный режим работы, сообщил в среду журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города во время праздников, в том числе в условиях возможного снегопада", — сказал Бирюков.

По его данным, на случай нештатных ситуаций в Москве подготовлены 659 аварийных бригад, почти 745 единиц спецтехники, свыше 2,5 тысяч дизель-генераторных установок.

"В круглосуточном режиме дежурят 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства", — уточнил заместитель мэра.

Бирюков также заявил, что в городе в непрерывном режиме продолжаются работы по ликвидации последствий рекордного снегопада 4 марта.