Рейды против нелегальной торговли цветами проводят в Москве в канун 8 марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Рейды против нелегальной торговли цветами проходят в Москве в преддверии Международного женского дня, сообщил в среду глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С 5 по 9 марта мы проводим плановые проверки, цель которых – пресечь незаконную торговлю цветами. Всего в рейдах участвуют больше 360 человек – представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов. Сообщить о нарушении могут и сами граждане, позвонив на горячую линию", – цитирует Немерюка пресс-служба департамента.

Как напомнили в пресс-службе, такие рейды в Москве проводятся ежегодно, при этом большинство стихийных торговых точек появляется в городе накануне 8 марта в особенности у станций метро, вблизи вокзалов, железнодорожных платформ, остановок общественного транспорта, на улицах с большим пешеходным трафиком.

Как подчеркнули в департаменте, обычно на таких нелегальных цветочных развалах торгуют контрабандными цветами, которые не прошли необходимый фитосанитарный контроль. Такие цветы могут стать причиной кожных и дыхательных заболеваний и цены на них часто завышены. В этой связи в департаменте предостерегли москвичей от покупки букетов в таких местах.

Согласно кодексу об административных правонарушениях Москвы, за осуществление торговой деятельности и оказание услуг вне специально отведенных для этого мест грозят штрафы от 2,5 до 200 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 500 тысяч. В прошлом году департамент провел 53 мероприятия по пресечению несанкционированной торговли.