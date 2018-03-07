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Общество

Мединский вручил Угличу свидетельство участника "Золотого кольца России"

13:5707.03.2018
(обновлено: 14:51 07.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновУглич. Архивное фотоУглич. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду вручил городу Углич (Ярославская область) свидетельство участника национального туристского проекта "Золотое кольцо России".

Вид на церквь в Суздале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин поручил расширить маршрут "Золотого кольца"

Торжественная церемония прошла в Ярославском художественном музее.

 

"По итогам проведенного конкурса первым городом, который присоединился к маршруту, стал Углич — один из древнейших городов нашей страны. Это абсолютно заслуженная победа. Решение о включении было принято единогласно", — сказал Мединский на церемонии вручения.

Он отметил, что Углич является первым из малых городов России, который утвердил программу по развитию туризма, он стал первым городом в Ярославской области, который открыл туристический информационный центр. Кроме того, по словам министра, Углич стал инициатором открытия в Ярославле частных музейных экспозиций.

"Скажу откровенно — в каталогах туристических операторов Углич давно уже значился участником "Золотого кольца", но теперь мы восстанавливаем историческую справедливость и принимаем официальное решение", — подчеркнул Мединский.

Министр вручил свидетельство главе угличского района Анатолию Курицину.

Города России. Ростов Великий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт отметил значимость маршрута "Золотое кольцо России"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что перед тем как Углич был включен в маршрут "Золотое кольцо России", была проделана огромная работа на уровне всего региона. "Угличане шли к поставленной цели несколько лет. Я уверен, что принятое решение придаст Угличу новый импульс развития", — заявил Миронов.

Министерство культуры РФ 14 февраля приняло решение о включении Углича в состав городов-участников "Золотого кольца России". До этого в него входили восемь городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым.

Путешествие по России: самые живописные достопримечательности страны
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкОдной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.Вид на северную часть озера Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Одной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЛюбителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них — церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.Восьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи на острове Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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Любителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них — церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВ Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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В Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место — Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и остатков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место — Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и остатков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай — один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.Свадьба на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Домбай — один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНа территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.Танцующий лес на Куршской косе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
На территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкОльхон называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы, и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Согласно многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.Закат на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Ольхон называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы, и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Согласно многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦентр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Центр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".Арт-объект Границы империи и вселенский разум в деревне Никола-Ленивец Калужской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкЕдинственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Единственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще одна легендарная достопримечательность Камчатки — действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Еще одна легендарная достопримечательность Камчатки — действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлавные транспортные ворота Камчатского края — незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главные транспортные ворота Камчатского края — незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.
© РИА Новости / Руслан ВахаевПерейти в фотобанкВ Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.Город мертвых у села Даргавс
© РИА Новости / Руслан Вахаев
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В Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкПожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Пожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота — 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота — 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа — Кезенойам. Озеро питают горные реки, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.Высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденскеом районе Чеченской республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа — Кезенойам. Озеро питают горные реки, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСамое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.Соляное озеро Эльтон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Самое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкНад долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.Белая скала в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Над долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкСамая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Самая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОстров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.Остров-град Свияжск
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Остров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
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© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Селигер — это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до пяти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСамый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.Большое Имеретинское озеро на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Самый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Настя Кириллова
А пончиковой Костюшкина на главной улице города когда придадут статус особо охраняемого объекта
14:13
07.03.2018
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Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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