Мединский вручил Угличу свидетельство участника "Золотого кольца России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду вручил городу Углич (Ярославская область) свидетельство участника национального туристского проекта "Золотое кольцо России".

Торжественная церемония прошла в Ярославском художественном музее.

"По итогам проведенного конкурса первым городом, который присоединился к маршруту, стал Углич — один из древнейших городов нашей страны. Это абсолютно заслуженная победа. Решение о включении было принято единогласно", — сказал Мединский на церемонии вручения.

Он отметил, что Углич является первым из малых городов России, который утвердил программу по развитию туризма, он стал первым городом в Ярославской области, который открыл туристический информационный центр. Кроме того, по словам министра, Углич стал инициатором открытия в Ярославле частных музейных экспозиций.

"Скажу откровенно — в каталогах туристических операторов Углич давно уже значился участником "Золотого кольца", но теперь мы восстанавливаем историческую справедливость и принимаем официальное решение", — подчеркнул Мединский.

Министр вручил свидетельство главе угличского района Анатолию Курицину.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что перед тем как Углич был включен в маршрут "Золотое кольцо России", была проделана огромная работа на уровне всего региона. "Угличане шли к поставленной цели несколько лет. Я уверен, что принятое решение придаст Угличу новый импульс развития", — заявил Миронов.

Министерство культуры РФ 14 февраля приняло решение о включении Углича в состав городов-участников "Золотого кольца России". До этого в него входили восемь городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым.