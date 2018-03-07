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Общество

Представители политбомонда рассказали, что подарят женщинам на 8 марта

13:4107.03.2018
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПраздничный букет в день 8 марта. Архивное фотоПраздничный букет в день 8 марта. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Цветы и туристические поездки, концерты и электронные гаджеты — диапазон подарков представителей политического бомонда своим женам, дочерям и матерям на 8 марта очень широк. Объединяет политиков в этот день одно — все они, даже противники праздника, завтра поздравят своих любимых женщин.

Черное море

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов дарит жене и дочери поездку в Крым — 8 марта вся семья отпразднует на Черном море.

"Всей семьей на праздники мы поедем в Крым. Поздравлять жену и дочь я буду в семейном кругу. Конечно, подарю цветы", — сказал он РИА Новости.

Мимоза. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Треть российских мужчин дарят цветы только 8 марта, показало исследование

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов 8 марта, напротив, проведет дома — как признался правозащитник РИА Новости, он болеет и из дома выходит "только по острой необходимости, например, на работу". "Но подарки для моих любимых женщин, а их у меня очень много — это и жена, и дочь, и невестка, и две внучки — потребуют от меня героических усилий, и я эти усилия предприму", — пообещал Федотов.

Угождать и не ругать

Сбор тюльпанов в тепличном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Букеты из сухостоя, шоколад и макаруни - мода на подарки на 8 марта

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не раскрыл РИА Новости тайну, какие именно подарки получат от него его близкие на 8 марта, однако, судя по его отношению к этому празднику, в обиде они не останутся. "Женщины – это самые уникальные существа на свете. Мы должны их беречь, радовать и обязательно не просто поздравлять, а каждый день трижды угождать", — заявил он.

Глава Минкультуры Владимир Мединский обычных подарков 8 марта своим дочерям не дарит — по его словам, они еще слишком малы для этого, однако для девочек этот день все равно становится особенным. "Подарков не делаю, я их (дочерей) ругаю в этот день меньше", — шутливо заметил министр в беседе с РИА Новости.

Музыка и исполнение желаний

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал РИА Новости, что помимо традиционных цветов в канун Международного женского дня представительниц транспортной отрасли будет ждать музыкальный сюрприз от "коллег по транспортному цеху" — концерт художественной самодеятельности, "с любовью и от души". "Раскрою секрет, в этом нам помогут студенты нашего Российского университета транспорта. Очень надеюсь, такой подарок станет залогом отличного настроения на все праздничные дни", — сказал он.

Праздничный букет в день 8 марта. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта

А вообще, убежден глава Минтранса, дарить признания и подарки женщинам нужно всегда, а не только по особым праздникам. "Поэтому наших милых дам, представительниц транспортной отрасли, мы поздравляем заранее, отмечая их профессиональные заслуги ведомственными наградами", — рассказал Соколов.

Цветы своим близким и родным женщинам будет дарить и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, у которого трое дочерей. Что касается подарков, то депутат считает, что они должны быть не случайными, а желанными. "Мне кажется, что с женщиной все-таки надо согласовать, что она хотела бы в подарок. Конечно, любящая женщина будет радоваться любому подарку, но хотелось бы, чтобы это был тот, о котором она мечтает. Наши мудрые женщины всегда могут ненавязчиво посмотреть что-то в интернете при тебе. Или показать фотографию: посмотри, какую подружка купила себе вещь", — уверен Шерин.

Скептики тоже дарят

Цветы. Архив
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Главный весенний праздник отмечают цветами и подарками даже те, кто скептически к нему относится, в их числе — глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. В беседе с РИА Новости он отметил, что "не приветствует" 8 марта, поскольку этот день зачастую превращается в день дежурных поздравлений, более того, в этом поддерживает его и супруга. Однако подарки в их доме в этот день все-таки будут.

"Все равно всегда поздравляю своих дам цветами и подарками в этот день. В этом году это будет электронное устройство, следящее за состоянием здоровья", — признался сенатор.

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