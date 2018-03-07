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Общество

Рособрнадзор: выпускники школ стали выбирать больше предметов для сдачи ЕГЭ

13:3907.03.2018
(обновлено: 14:46 07.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ в России. Архивное фотоСдача ЕГЭ в России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Выпускники российских школ стали выбирать больше предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ, сообщил замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Сдача ЕГЭ в школах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Выпускники стали выбирать больше предметов. Если раньше каждый участник ЕГЭ записывался на два, три или четыре экзамена, то сейчас многие хотят сдавать пять или шесть. Они действуют более осмотрительно, оставляя себе больше возможностей для выбора вуза и направления обучения по итогам сдачи ЕГЭ. Это положительная тенденция, так как одиннадцатиклассники активно занимаются не только по двум-трем предметам, а готовятся и не боятся сдавать большее число экзаменов", — приводит слова Кравцова пресс-служба Рособрнадзора.

По данным надзорного ведомства, самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание, так как его результаты требуются для поступления на большое число специальностей социально-гуманитарного и педагогического профилей. В 2018 году этот предмет выбрали более 62% участников ЕГЭ.

"Предыдущие три года мы наблюдали стабильный рост выбора предметов естественно-научного цикла для сдачи ЕГЭ. Эта тенденция сохранилась и в 2018 году", — сказал Кравцов.

Сдача ЕГЭ. Архив
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вторым по популярности предметом по выбору, как сообщили в Рособрнадзоре, стала физика — на нее записались 29% участников ЕГЭ 2018 года, что на 2% больше, чем в прошлом году. Биологию выбрали 25%, что на 5% больше, чем годом ранее, историю – 24% (против 20% годом ранее), химию – почти 17% (против 13% в 2017 году). Кроме того, 15% участников ЕГЭ-2018 записались на экзамен по английскому языку, 14% — на информатику, 11% — на литературу, 4% — на географию.

ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом для учащихся 11 классов и вступительным экзаменом в вуз, он проводится по 14 учебным предметам. Русский язык и математика являются обязательными предметами для выпускников текущего года, остальные экзамены участники ЕГЭ сдают по желанию. В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

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