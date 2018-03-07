Путин призвал СМИ освещать истории успеха предпринимателей

САМАРА, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал СМИ освещать не только скандалы и трагедии, но и истории успеха предпринимателей.

"Чего греха таить, больше внимания, к сожалению, некоторые СМИ уделяют трагедиям, проблемам, нерешенным вопросам, что, в принципе, верно", — заявил президент на встрече с женщинами-предпринимателями, отвечая на вопрос о страхах, с которыми связано ведение бизнеса женщиной.

"Нам нужно обращать внимание на проблемы, но нам нужно говорить и о каких-то достижениях, хороших примерах", — подчеркнул он.