Синоптики рассказали о погоде в Москве в праздничные дни

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Небольшой снег и слабые морозы ждут москвичей в праздничные дни марта, на погоду в эти длинные выходные будет влиять атмосферный фронт, который уже подобрался к границам столичного региона, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Атмосферный фронт, который уже сегодня подобрался к границам столичного региона, будет формировать погодные условия и в предстоящие длинные выходные. В праздничный день, 8 марта, на берегах Москвы-реки будет преобладать облачная погода с небольшим снегом. Мы рассчитываем на то, что ночью в Москве будет около 10 градусов мороза, по области минус 8-15, местами до минус 15, а в дневные часы в столице температура составит минус 3-5, в столичном регионе минус 2-7 градусов", — рассказала Волосюк.

Волосюк отметила, что в четверг в столице будет дуть достаточно крепкий восточный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду. Примерно такая же погода ожидается и 9 марта, однако снегопад может стать чуть сильнее. "Ночью минус 8-10, днем минус 3-5 градусов, снег даже может усиливаться, так как атмосферный фронт немножко обострится", — сказала она.

По данным синоптиков, в субботу снегопады продолжатся, но температурный режим изменится незначительно: в ночное время москвичи могут рассчитывать на минус 7-9 градусов, а температура днем по-прежнему составит от 3 до 5 градусов мороза.

"Лишь в самом конце выходных, в воскресенье, когда атмосферный фронт растеряет свои силы, небольшой снег пройдет лишь местами. При неполной облачности ночная температура понизится до минус 7-12 градусов, а дневное время, из-за того, что будет выглядывать солнце, температурный режим изменится мало и будет так же от 2 до 7 градусов мороза", — заключила собеседница агентства.