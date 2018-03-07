Путин назвал самые важные составляющие для политической стабильности страны

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ни о каком величии страны не может быть речи без эффективно работающей экономики и социальной сферы как базы для политической стабильности, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия сложная, большая страна с огромным потенциалом. Современное величие любой страны основано на экономике. Без эффективно работающей экономики, социальной сферы, которая создает базу для политической стабильности, ни о каком величии речи быть не может", — сказал президент в интервью в фильме "Миропорядок 2018".