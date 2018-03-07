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Общество

Отменить нельзя оставить: чиновники о том, стоит ли упразднять 8 Марта

12:4507.03.2018
(обновлено: 12:54 07.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБукет к 8 Марта. Архивное фотоБукет к 8 Марта. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Появившийся как день солидарности представительниц слабого пола в борьбе за эмансипацию праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта, в сознании большинства людей уже давно утратил своё протестное наполнение, превратившись просто в "женский день".

Мимоза. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Депутаты Госдумы, сенаторы и чиновники высокого ранга рассказали РИА Новости о том, чем сегодня является Международный женский день для общества, и нужно ли его отменять.

История с географией

Тот факт, что очень немногие люди вспоминают 8 марта о проблемах эмансипации, пожалуй, игнорировать невозможно. В частности, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев согласен с мнением, что Международный женский день давно растерял свой протестный заряд.

"История возникновения этого праздника и те события, которые положены в его рождение, давно уже всеми позабыты. И в нашей стране, и также, видимо, там, где он продолжает отмечаться, хотя, я думаю, таких стран уже, наверное, не осталось, 8 Марта расценивается не как день борьбы женщин за свои права или что-то подобное, а просто как день женщин", — сказал Лебедев РИА Новости.

Мнение вице-спикера Госдумы по поводу того, что уже не осталось стран, где празднуют Международный женский день, не разделяет сенатор и телеведущий Алексей Пушков, о чём он рассказал РИА Новости.

"Между прочим, во всем мире 8 Марта отмечают. Эта дата пришла к нам из Германии, и во всех странах этот день в основном воспринимается именно как день женщин. Это праздник широко празднуют в ряде стран, например в Италии", — отметил политик.

Социально-гендерные особенности

Мужчина и женщина
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Именно тот факт, что главная идея 8 Марта трансформировалась из борьбы за эмансипацию просто в "женский день", возможно, наполняет его актуальностью по сию пору. Например, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов полагает, что праздник будет жить вечно.

"Пока окончательно не стерлись различия между мужчинами и женщинами (шутка), этот праздник не умрет никогда, потому что в нем отражено преклонение сильной половины человечества перед самой прекрасной половиной человечества. Я постоянно повторяю, что моя жена — это моя лучшая половина", — сказал он РИА Новости.

С ним согласен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который заявил РИА Новости, что Международный женский день не утратил свою актуальность, благодаря системе ценностей российского общества.

"В нашей стране этот праздник всегда будет актуален, потому что наши ценности, к счастью, в отличие от псевдоевропейских или, упаси Господь, американских, которые навязываются по всему миру, они у нас являются нормальными", — констатировал парламентарий.

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе считает, что отмена данного праздника приведёт к социально-гендерным потрясениям.

"Это главный праздник в стране! Женщины восстание поднимут (если отменить), мужики запьют трагически и так далее. Тогда и все остальные праздники померкнут. Наоборот, надо все сделать, чтобы праздник был счастливым, добрым, красивым в каждой семье. Женщины — это самые уникальные существа на свете. И мы должны их беречь, радовать и обязательно не просто поздравлять, а каждый день трижды угождать", — сказал Зюганов.

Наконец, министр культуры Владимир Мединский пошёл ещё дальше, назвав 8 Марта главным праздником не женщин, а мужчин.

"8 Марта ни в коем случае нельзя отменять, это же главный праздник у нас, мужчин", — считает Мединский.

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Впрочем, впечатление единства мнений всех мужчин насчёт важности наличия в календаре Международного женского дня ошибочно. Например, глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский не приветствует праздник 8 Марта, поскольку "поздравления превращаются в некий дежурный вариант".

"Вот, 23 февраля, день рождения нашей армии. А что произошло 8 марта?" — сказал Рязанский РИА Новости, подчеркнув, что, по его мнению, наиболее предпочтительны профессиональные праздники и, конечно, государственные.

При этом мужчины, по его словам, сами восхищаются своими дамами. Позицию сенатора поддерживает и его супруга, с которой Рязанский посоветовался, когда давал комментарий.

Что будет, если отменить

Участники акции в защиту прав женщин в Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Несмотря на то, что некоторые политики отшутились, говоря о перспективах празднования Международного женского дня, нашлись и те, кто счёл нужным высказаться на эту тему серьёзно. В частности, Игорь Лебедев напомнил, что в постсоветской России уже был опыт "отмены" государственных праздников, который, по его мнению, сложно назвать удачным.

"У нас были уже в стране праздники, которые мы пытались отменить (я сейчас говорю про 7 ноября), преобразовав их в какие-то другие, например в 4 ноября. Но не прижилось. И не приживётся, потому что старшее поколение не воспринимает, а поколение сегодняшнего дня вообще не понимает необходимость каких-либо подобных праздников. Выходной и хорошо. А почему, и чему посвящён – да наплевать", — посетовал Лебедев.

Алексей Пушков, говоря о перспективах 8 Марта как государственного праздника, задался вопросом, "зачем его отменять и упразднять приятную и для женщин, и для мужчин традицию?".

Сбор тюльпанов в тепличном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Отменять праздники вообще нужно только в случае крайней необходимости. Если мы отменим 8 Марта, как это предлагают поборники гендерного равенства, то равенства женщин и мужчин больше не станет — для этого необходимо равенство окладов, карьерного роста и так далее, но женщины будут лишены своего праздника", — полагает сенатор.

Он подчеркнул, что "этот день побуждает мужчин лишний раз задуматься о тех женщинах, которые их окружают — матерях, жёнах, сестрах — и вспомнить, что они их любят".

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