Нотариусы приступят к работе в удаленных районах Магаданской области

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жители Северо-Эвенского, Тенькинского и Среднеканского районов Магаданской области впервые за многие годы смогут пользоваться нотариальными услугами на месте; заполнить вакантные места нотариусов в этих районах удалось благодаря Программе поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях, реализуемой Федеральной нотариальной палатой.

"По результатам конкурса, который прошел в управлении Минюста РФ по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, впервые нашлись кандидаты на вакантные места в трех нотариальных округах, при этом на каждое претендовали по несколько молодых специалистов. Привлечь их на работу в суровых условиях магаданского климата удалось благодаря спецпрограмме ФНП, цель которой — обеспечить граждан доступной правовой помощью даже в самых удаленных и малочисленных районах страны", — сообщили в пресс-службе ФНП.

Как пояснили в пресс-службе, по закону все нотариусы России работают на принципах самофинансирования, однако во многих малонаселенных, труднодоступных местностях нотариус не в силах самостоятельно обеспечить свою деятельность. Число совершаемых нотариальных действий в год здесь мало, а расходы на организацию работы конторы, напротив, выше обычного.

Программа включает более 10 различных форм поддержки нотариусов: помощь в организации выездной деятельности, бытовое и транспортное оснащение и другие. В конце 2017 года решением правления ФНП введена дополнительная мера — выделение ежемесячной компенсации нотариусам, назначенным на вакантные должности в отдельные округа Магаданской области, где проблема совершения регулярных выездов стоит наиболее остро.

Программа стартовала год назад, за это время удалось наладить работу нотариусов с регулярными выездами в удаленные поселения также в Сахалинской области, Якутии, ЯНАО.

"Возможность в любой момент обратиться к нотариусу — квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, отвечающему за свою работу, дает гражданам гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий" — приводятся в сообщении слова главы ФНП Константина Корсика.