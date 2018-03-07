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Грань между мужскими и женскими профессиями стирается, заявил Путин

11:2707.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин. 6 марта 2018Владимир Путин. 6 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Грань между мужскими и женскими профессиями абсолютно стирается, считает президент РФ Владимир Путин.

Деловая женщина. Архивное фото
© Fotolia / Edyta Pawlowska
Эксперты назвали самые популярные женские профессии в России

Путин в среду находится с визитом в Самарской области. В начале встречи с женщинами-предпринимателями президент поздравил всех с наступающим праздником 8 марта. Он напомнил, что вчера на встрече с молодыми инженерами в Нижнем Тагиле был поднят вопрос, существуют ли мужские и женские профессии.

"Судя по тому, что у нас за встреча сегодня, судя по тому, кто здесь собрался, ясно совершенно, что эта грань абсолютно стирается, потому что для того, чтобы быть или крупным акционером или даже миноритарием, руководителем производства, это требует особых качеств, прежде всего лидерских качеств", — сказал Путин.

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал разделение профессий на мужские и женские "штампом"
По его мнению, для женщин вполне свойственны такие качества. "Мужчины, так скажем, пожестче, а если лидерские качества сочетаются с — в прямом смысле этого словами — женскими чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем пробивные возможности крепких мужчин", — добавил он.

Президент высказал уверенность, что разговор будет предметным. "Даже немного побаиваюсь, потому что вы люди конкретные, работающие, сталкивающиеся с проблемами, которые возникают в ходе этой работы", — отметил глава государства, подчеркнув, что другие участники встречи постараются "достойно представить мужскую часть человечества в этой беседе".

Президент также в начале встречи пошутил на тему "сладкого" места встречи — Самарского булочно-кондитерского комбината. На столе перед участниками были расставлены блюда с булочками и пирожными местного производства. "Хорошее место мы выбрали для встречи, но опасное. Трудно удержаться, больно продукция хороша", — сказал Путин.

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