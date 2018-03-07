Путин рассказал о решении проблем крымских татар

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решено уже много морально-политических вопросов по теме крымских татар в Крыму, это встречает понимание со стороны Турции.

"Что касается Турции, крымских татар: подавляющее большинство крымских татар, проживающих в Крыму, проголосовали за Россию, за что мы им, разумеется, очень признательны. В процентном отношении это примерно столько же, сколько весь полуостров голосовал. Да, там есть люди, настроенные радикально. И они против того, чтобы Крым воссоединился с Россией. Что касается Турции, то это естественно, что Турция поддерживает крымских татар. Ведь в Крыму проживает 200-250-300 тысяч татар. А в Турции — до 3 миллионов крымских татар. Вполне естественно, что руководство Турции уделяет этому особое внимание", — сказал Путин в документальном фильме "Миропорядок 2018".

Он напомнил, что президент Турции часто на переговорах ставит вопрос о положении крымских татар в Крыму.

"Но когда я начинаю рассказывать, что Россия начинает делать, какие у нас планы по социально-экономическому возрождению крымско-татарского народа, там же большое количество людей живут в сложных социально-экономических условиях, никогда не было признания крымско-татарского языка в качестве государственного, мы это тоже сделали, много морально-политических вопросов решено, у нас программа социально-экономической реабилитации, поэтому такой настрой в целом встречает понимание и поддержку со стороны Турции", — пояснил Путин.

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