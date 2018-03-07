В форуме "Россия - страна возможностей" примут участие шесть тысяч человек

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Участниками форума "Россия — страна возможностей" станут 6 тысяч человек, сообщили организаторы мероприятия.

Форум пройдет в Москве с 13 по 15 марта. "На форуме соберутся более 6 тысяч представителей всех 13 проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей" из разных регионов страны: творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что форум будет посвящен "развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов". "С участниками проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей" встретятся эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы", — уточнили в пресс-службе.

Участников мероприятия ждут дискуссии, мастер-классы, лекции и творческие встречи. Также на форуме 14 марта пройдет награждение 250 победителей и призеров национальной олимпиады для студентов "Я — профессионал" и 100 победителей конкурса бизнес-проектов среди старшеклассников "Мой первый бизнес".