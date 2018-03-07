В МЧС рассказали о результатах анализа воздуха в Волоколамске

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. МЧС не выявило превышения уровня предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в подмосковном Волоколамске, угрозы для местных жителей нет, сообщает ведомство в среду.

Как отметили в МЧС, мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится по обращениям граждан на территории Волоколамского муниципального района Московской области.

"В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено", — говорится в сообщении. Постороннего запаха в воздухе не выявлено.

Отмечается также, что по данным обращениям МЧС взаимодействует с дежурной службой губернатора, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, министерством экологии.

"По состоянию на 09.00 7.03.2018, проведено 13 замеров: лаборатория ПСО-26 – 7 замеров, Роспотребнадзор – 6 замеров", — уточняется в сообщении.