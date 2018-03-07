РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Только в рамках периметра: психолог Владимирского централа о работе 8 Марта

10:2107.03.2018
(обновлено: 10:22 07.03.2018)
03540
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера. АрхивТюремная камера. Архив
© Depositphotos / cunaplus

ВЛАДИМИР, 7 мар – РИА Новости. Одним из первых после тюремной охраны подозреваемого в пенитенциарном учреждении встречает психолог и дальше сопровождает вплоть до освобождения. Опасно ли работать женщине в тюрьме, что входит в обязанности психолога за решеткой, как заключенные поздравляют женщин-сотрудниц с 8 Марта, рассказала корреспонденту РИА Новости психолог психологической лаборатории Владимирского централа Екатерина Кравцова.

От адаптации до ресоциализации

Разведчица-нелегал Людмила Нуйкина
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР России
Разведчица-нелегал Людмила Нуйкина: 8 марта мы втайне отмечали пельменями
"В начале, естественно, нужно помочь адаптироваться к условиям нашего учреждения, а потом уже сопровождать по мере необходимости в процессе отбывания наказания, а потом уже подготовить к освобождению, провести ресоциализацию. То есть у нас несколько этапов работы с осужденными", — рассказывает Екатерина, максимально тактично подбирая слова и выстраивая формулировки, и если бы не слово "освобождение", можно было бы подумать, что речь идет не о заключенных.

Она работает во Владимирском централе (Федеральном казенном учреждении тюрьме №2 УФСИН России по Владимирской области) уже седьмой год, а в системе службы исполнения наказаний – почти девять, причем психологом стала не случайно. "Семейное дело – все в погонах, к тому же устраивали график и условия работы. В погонах отец, мама, брат, муж, да и многие другие родственники, даже двоюродные братья и сестры", — поясняет Екатерина.

Видимо, поэтому муж и родные к такому профессиональному выбору Екатерины относятся спокойно и сменить работу не просят. У нее есть маленькая дочка и летом их семья пополнится еще одним малышом.

Сбор тюльпанов в тепличном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Букеты из сухостоя, шоколад и макаруни - мода на подарки на 8 марта
Вновь возвращаемся к обсуждению особенностей работы психологом за решеткой. "В нашем учреждении три вида режима: тюрьма, то есть самый строгий режим, еще помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора — ПФРСИ, где (содержатся) подозреваемые и обвиняемые, и отряд хозобслуживания, где общий режим, как в колонии. И в каждом из этих видов индивидуальный подход. И тут еще нужно учитывать особенности каждого человека: как и на свободе, у каждого свое поведение и взгляды на жизнь. Приходится подстраиваться и работать с каждым индивидуально", — говорит собеседница и уточняет: ПФРСИ и тюрьма предполагают только персональную работу с каждым из подозреваемых или осужденных.

Про 8 марта

Казалось бы, в тюрьме, в исключительно мужском коллективе, где из женщин только несколько психологов, дамы должны были стать объектами обожания.

Праздничный букет в день 8 марта. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта
"Серьезных признаний в чувствах никогда не было, и чувств каких-то особых со стороны осужденных никогда не возникало. Максимум, что допускается, поздравления с какими-нибудь праздниками. Но поздравления всегда только на словах. Никаких подарков. Мы их тоже обязательно поздравляем со всеми праздниками – Новым годом, Пасхой, Рождеством. Почему бы не поздравить человека? Это поднимает настроение и делает их пребывание более человечным", — говорит Екатерина.

Дело в том, что деятельность тюремного врачевателя душ этически ограничена одновременно кодексами психолога и сотрудника ФСИН, и он должен для заключенного, по словам Екатерины, забыв о личных качествах, собственных эмоциях, стать неким бестелесным проводником к нормальной жизни. И с праздниками – отдельная история.

"Принимать подарки, даже если они сделаны своими руками и от души, запрещено. Я никогда не позволяла себе принимать подарки. И мы настраиваем осужденных именно на такую линию общения. Но в то же время я никогда не отказывалась посмотреть на те поделки, что они сделали", — сообщила Екатерина, отметив, что за решетку порой попадают очень талантливые люди с художественными или поэтическими способностями. Самым необычным поздравлением к 8 Марта от осужденных психолог называет "подарок" именно от такого талантливого человека.

"Самое оригинальное поздравление было от осужденного, который сам писал стихи. Этот осужденный отбывал тюремный срок. Он зачитывал мне свои произведения. Но отмечу, что оно не было посвящено именно мне или другим психологам", — рассказала собеседница.

Здесь все "невиновные"

Во Владимирском централе содержатся особо опасные преступники, часть из них рецидивисты, однако в большинстве своем, по словам Екатерины, вины в совершенных преступлениях они не признают.

Москва. Архив
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта
"Мало осужденных, которые действительно сознаются в совершении преступлений. Они все считают, что они практически невиновны. А когда задаешь вопрос, почему же осужден по такой-то статье, то отвечают, что не признают эту статью, или частично сознаются. Те, кто находятся здесь, часто осуждены по нескольким статьям. И говорят: "вот это – моя статья, а это не моя". И причины совершения преступлений разные называют", — сказала Екатерина, отметив, что, как правило, заключенные настаивают на том, что обстоятельства сложились не в их пользу.

Расспрашиваю собеседницу о том, часто ли действительно раскаиваются осужденные, ведь если преступление не совершал, то и признавать вину не в чем.

"Я стараюсь не верить громким словам о глубоком раскаянии. Для меня показателем является то, что идет налаживание связи с семьей, общаются с женой и детьми, и выходят на работу. Если человек трудоустраивается к нам на производственный участок, соответственно идет улучшение. Он уже осмысливает свою жизнь, и есть надежда, что в дальнейшем все сложится хорошо", — говорит Екатерина.

Только в рамках периметра

Мимоза. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Треть российских мужчин дарят цветы только 8 марта, показало исследование
Мы общались с Екатериной прямо на ее рабочем месте – в одном из помещений, где она проводит индивидуальные занятия с осужденными Владимирского централа. Обычная комната, со свежим ремонтом, светлая, но никаких защитных для психолога устройств не предусмотрено. Учитывая характеристики контингента, отбывающего наказание в условиях тюрьмы, и необходимость работать с такими людьми индивидуально, закономерно возникает вопрос, не было ли опасных ситуаций во время психологических сеансов.

"Опасные ситуации у меня никогда не возникали, потому что если нет отсекающей решетки в кабинете, меня всегда сопровождают сотрудники. У меня несколько кабинетов в учреждении. В кабинетах, где есть отсекающая решетка, еще установлены камеры, по которым сотрудники наблюдают. Безопасность моя соблюдается", — заверяет Екатерина.

Сомнений в том, что адаптация осужденных, особенно попавших за решетку впервые, необходима, не возникает. Но в список обязательных мероприятий тюремного психолога входит и ресоциализация подопечных – восстановление нарушенных качеств личности, необходимых для полноценной жизни в обществе. И тут, несмотря на необходимость всегда уметь поддерживать контакт, интерес заключенного к сотрудничеству с психологом, тоже важно правильно выстроить линию поведения, ведь сразу после освобождения никаких отношений остаться не должно.

"Я всегда предупреждаю, что наше общение ограничивается только периметром учреждения. Ни в коем случае не даю свой домашний адрес, и сюда прошу не писать. Только напутствую их перед освобождением, чтобы больше не совершали преступлений, чтобы не оказаться здесь вновь, чтобы у них все сложилось на свободе. То есть связь мы не поддерживаем и не отслеживаем их дальнейшую судьбу. Это определенные правила, которые нельзя переступать. Это профессиональная этика", — подчеркнула психолог.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена