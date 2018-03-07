Рособрнадзор восстановил право МГГЭУ принимать студентов

Студенты во время лекции. Архивное фото

Студенты во время лекции. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Рособрнадзор восстановил право Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ) на приём студентов, все замечания надзорного ведомства вуз устранил, сообщил журналистам замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил МГГЭУ принимать студентов за неисполнение предписаний в установленные сроки. В вузе в свою очередь сообщили РИА Новости, что учебное заведение намерено восстановить право на прием студентов. Позднее МГГЭУ сообщил, что устранил все предписания надзорного ведомства.

"Все нарушения были вузом устранены. Прием возобновлен", — сказал Кравцов.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет — вуз, который обеспечивает право на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. В попечительский совет вуза, в частности, входят глава Минобрнауки Ольга Васильева, депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.