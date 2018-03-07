Кабмин поручил Минобрнауки проработать меры поддержки вузов СКФО

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство России поручило Минобрнауки РФ проработать вопрос о мерах поддержки высших учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), перечень поручений опубликован на сайте кабмина в среду.

"Минобрнауки России (Ольге Васильевой) совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, проработать вопрос о мерах поддержки образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в целях повышения их конкурентоспособности для получения образования. О результатах до 1 августа 2018 года доложить в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне поручений.

Отмечается, что правительство также поручило Минобрнауки вместе с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ проработать вопрос о дополнительном учете при установлении образовательными организациям СКФО контрольных цифр приема для обучения по программам среднего и высшего образования перспективных потребностей в кадрах для обеспечения подготовки кадров для них на территории СКФО. О результатах поручено доложить до 29 июня в правительство РФ.

Как сообщается, Минобрнауки, Минфину и Минкавказу России поручено выделить дополнительные ассигнования на создание новых мест в общеобразовательных организациях в СКФО для ликвидации третьей смены обучения. О результатах ведомствам нужно доложить в правительство России до 10 мая.